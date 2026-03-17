ЗМІ: Макрон поки ухиляється від участі в коаліції із захисту Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп прагне участі Франції у військовій коаліції в Ормузькій протоці, але французький президент Емманюель Макрон наразі не дав своєї згоди.

Про це стало відомо Axios від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Блокада Ормузької протоки стала головною кризою у війні проти Ірану. Поки нафта з Перської затоки залишається в пастці, Трамп не може завершити війну та оголосити перемогу, навіть якби він цього захотів.

Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що адміністрація Трампа хоче, щоб Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Австралія, Канада, країни Перської затоки та Йорданія були частиною коаліції. США також звернулися до Японії та Південної Кореї.

Велика Британія розробила план створення багатонаціональної оперативної групи та надала його США і кільком іншим країнам, повідомили два джерела. Але лідери таких країн як Німеччина, Італія та Японія вже виключили можливість відправлення військових кораблів.

У неділю Трамп обговорив приєднання до коаліції з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером та президентом Франції Емманюелем Макроном. Трамп сказав, що готовність Макрона допомогти зараз на "8 з 10". Він також сказав, що Британія приєднається до коаліції.

Але обізнане джерело повідомило, що хоча Стармер і схилявся до участі, Макрон ухилявся від зобов'язань. "Макрон не дав остаточного "ні", але на цей момент це "ні", – сказало друге джерело.

Британський проєкт не був представлений усім країнам, яких Трамп закликав приєднатися, і будь-який консенсус щодо того, як працюватиме коаліція, здається, ще далекий від існування. "Це безлад. Багато людей розгублені", – сказав європейський дипломат.

Топдипломатка ЄС Кая Каллас після зустрічі з міністрами закордонних справ 27 країн-членів заявила, що в Євросоюз "не має бажання" приєднатися до Ормузької коаліції Трампа. "Це не війна Європи", – сказала вона.

Макрон раніше заявляв, що Франція може взяти участь у міжнародній військовій місії з супроводу торгових суден в Ормузькій протоці.

Раніше Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.