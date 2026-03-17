СМИ: Макрон пока уклоняется от участия в коалиции по защите Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп стремится к участию Франции в военной коалиции в Ормузском проливе, но французский президент Эмманюэль Макрон пока не дал своего согласия.

Об этом стало известно Axios из собственных источников, сообщает "Европейская правда".

Блокада Ормузского пролива стала главным кризисом в войне против Ирана. Пока нефть из Персидского залива остается в ловушке, Трамп не может завершить войну и объявить победу, даже если бы он этого захотел.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что администрация Трампа хочет, чтобы Великобритания, Франция, Германия, Италия, Австралия, Канада, страны Персидского залива и Иордания вошли в состав коалиции. США также обратились к Японии и Южной Корее.

Великобритания разработала план создания многонациональной оперативной группы и предоставила его США и нескольким другим странам, сообщили два источника. Но лидеры таких стран, как Германия, Италия и Япония, уже исключили возможность отправки военных кораблей.

В воскресенье Трамп обсудил присоединение к коалиции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трамп сказал, что готовность Макрона помочь сейчас составляет "8 из 10". Он также сказал, что Великобритания присоединится к коалиции.

Но осведомленный источник сообщил, что хотя Стармер и склонялся к участию, Макрон уклонялся от обязательств. "Макрон не дал окончательного "нет", но на данный момент это "нет", – сказал второй источник.

Британский проект не был представлен всем странам, которых Трамп призвал присоединиться, и какой-либо консенсус относительно того, как будет работать коалиция, кажется, еще далек от существования. "Это беспорядок. Многие люди растеряны", – сказал европейский дипломат.

Топ-дипломатка ЕС Кая Каллас после встречи с министрами иностранных дел 27 стран-членов заявила, что у Евросоюза "нет желания" присоединяться к Ормузской коалиции Трампа. "Это не война Европы", – сказала она.

Макрон ранее заявлял, что Франция может принять участие в международной военной миссии по сопровождению торговых судов в Ормузском проливе.

Ранее Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.