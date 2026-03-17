Трамп удивлен тем, что люди живут в Украине, и не уверен, что смог бы сам

Президент США Дональд Трамп выразил удивление тем, что люди живут в Украине под постоянными бомбардировками, и заявил, что не знает, смог бы он поступить так же.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал во время общения с прессой 16 марта.

Президент США начал свое высказывание с упоминания о разговоре с человеком, чьи родители живут в Ливане.

"Это очень солидный, состоятельный человек, чьи родители живут в Ливане. Я спросил: "Правда? Как вы можете жить в Ливане? Ваши родители живут..." "О, да, они там живут". И с годами они привыкли к тому, что там происходят бомбардировки, но они объяснили мне, что это на самом деле другой район Ливана. Это та часть, где находится "Хезболла". И они, видимо, привыкли к этому", – сказал президент США.

Затем он внезапно перевел разговор на Украину.

"Не знаю. То есть, люди живут в Украине. Можно было бы подумать, что они не жили бы в Украине, но они живут в Украине. Не знаю, сделал бы я так, но они живут в Украине. Они живут в Ливане", – продолжил выражать удивление лидер США.

По данным СМИ, Трамп теряет интерес к переговорам о мирном урегулировании развязанной РФ войны против Украины, поскольку теперь он сосредоточивается на Иране.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости встречи с Трампом, поскольку "есть некоторые вопросы, которые не стоят на месте".

На прошлой неделе Зеленский заявлял, что Украина готова к новому раунду переговоров о завершении войны, однако место встречи и время до сих пор не согласованы из-за различия позиций США и России.