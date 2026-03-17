Посол США при НАТО: союзники повинні допомогти в Ормузькій протоці

Посол США при НАТО Метью Вітакер у понеділок повторив заклик Дональда Трампа до союзників приєднатися до військової місії в Ормузькій протоці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Вітакер заявив, що безпека Ормузької протоки – в інтересах союзників США.

"Президент абсолютно правий, коли каже, що наші союзники мають приєднатися, допомогти нам і підтримати наші зусилля", – сказав Вітакер.

Ормузька протока, через яку транспортується близько п’ятої частини світової нафти, фактично залишається закритою через погрози Ірану щодо судноплавства. Це спричинило стрімке зростання ціни на нафту, яка минулого тижня перевищила позначку 100 доларів за барель.

Проте, за словами чотирьох дипломатів НАТО, повномасштабна місія Альянсу щодо Ірану наразі залишається малоймовірною. По-перше, тому що навряд чи вдасться отримати необхідну одностайну підтримку союзників, а по-друге, тому що вона не додасть нічого істотного порівняно з більш оперативною двосторонньою підтримкою, яку союзники могли б надати США.

Наразі США офіційно не зверталися до країн НАТО з проханням про підтримку в рамках Альянсу, зазначили двоє дипломатів.

"Деяких союзників не вдасться втягнути у цю справу", – сказав один із дипломатів. "До того ж це не є безпосередньо сферою відповідальності НАТО", – додав він.

За даними ЗМІ, Трамп прагне участі Франції у військовій коаліції в Ормузькій протоці, але французький президент Емманюель Макрон наразі не дав своєї згоди.

Трамп сказав, що готовність Макрона допомогти в Ормузькій протоці зараз на "8 з 10".

Раніше Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.