Посол США при НАТО: союзники должны помочь в Ормузском проливе

Новости — Вторник, 17 марта 2026, 08:43 — Кристина Бондарева

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер в понедельник повторил призыв Дональда Трампа к союзникам присоединиться к военной миссии в Ормузском проливе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Уитакер заявил, что безопасность Ормузского пролива – в интересах союзников США.

"Президент абсолютно прав, когда говорит, что наши союзники должны присоединиться, помочь нам и поддержать наши усилия", – сказал Уитакер.

Ормузский пролив, через который транспортируется около пятой части мировой нефти, фактически остается закрытым из-за угроз Ирана в отношении судоходства. Это вызвало стремительный рост цены на нефть, которая на прошлой неделе превысила отметку в 100 долларов за баррель.

Однако, по словам четырех дипломатов НАТО, полномасштабная миссия Альянса в отношении Ирана пока остается маловероятной. Во-первых, потому что вряд ли удастся получить необходимую единодушную поддержку союзников, а во-вторых, потому что она не добавит ничего существенного по сравнению с более оперативной двусторонней поддержкой, которую союзники могли бы оказать США.

На данный момент США официально не обращались к странам НАТО с просьбой о поддержке в рамках Альянса, отметили двое дипломатов.

"Некоторых союзников не удастся вовлечь в это дело", – сказал один из дипломатов. "К тому же это не является непосредственной сферой ответственности НАТО", – добавил он.

По данным СМИ, Трамп стремится к участию Франции в военной коалиции в Ормузском проливе, но французский президент Эмманюэль Макрон пока не дал своего согласия.

Трамп сказал, что готовность Макрона помочь в Ормузском проливе сейчас на "8 из 10".

Ранее Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

