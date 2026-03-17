Зеленський: силами України і США можна закрити небо будь-якої держави

Об’єднавши свої сили, Україна і США здатні закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтервʼю New York Post, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що тисячі ракет до систем Patriot не можуть зупинити десятки тисяч іранських "Шахедів", тому з погляду часу виробництва і вартості ракет неможливо змагатися з дронами.

"В України є вся система протиповітряного захисту, окрім антибалістичного. В Америки є прекрасні антибалістичні системи. Об’єднуючи дві ці сили, можна закрити небо над будь-якою державою, на яку йде масована атака, і захистити не лише цивільних та військових, а й важливі обʼєкти", – зазначив український президент.

Він додав, що у перспективі дрон не має обмеження у відстані: сьогодні він летить на 100 км, завтра це буде тисяча, а післязавтра – 10 тисяч.

"Тому треба будувати сучасний захист. Сьогодні Україна – номер один у цих технологіях, а Сполучені Штати – найефективніша, найсильніша армія у світі. Якщо ми говоримо про обмін – реальний обмін безпекою, гарантіями безпеки і досвідом, – ми відкриті", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американським силам не потрібна допомога України в перехопленні іранських дронів на Близькому Сході.

Коментуючи висловлювання Трампа, Зеленський зазначив, що "риторика – це риторика", і "головне, щоб ми знали, що ми робимо".

Натомість Україна хотіла б підписати зі Сполученими Штатами довгострокову угоду щодо виробництва дронів орієнтовною вартістю $35-50 мільярдів.