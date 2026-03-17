Зеленский: силами Украины и США можно закрыть небо любого государства

Объединив силы, Украина и США способны закрыть небо над любым государством, на которое идет массированная атака.

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью New York Post, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что тысячи ракет к системам Patriot не могут остановить десятки тысяч иранских "Шахедов", поэтому с точки зрения времени производства и стоимости ракет невозможно соревноваться с дронами.

"У Украины есть вся система противовоздушной защиты, кроме антибаллистической. У Америки есть прекрасные антибаллистические системы. Объединяя две эти силы, можно закрыть небо над любым государством, на которое идет массированная атака, и защитить не только гражданских и военных, но и важные объекты", – отметил украинский президент.

Он добавил, что в перспективе дрон не имеет ограничения в расстоянии: сегодня он летит на 100 км, завтра это будет тысяча, а послезавтра – 10 тысяч.

"Поэтому надо строить современную защиту. Сегодня Украина – номер один в этих технологиях, а Соединенные Штаты – самая эффективная, самая сильная армия в мире. Если мы говорим об обмене – реальный обмен безопасностью, гарантиями безопасности и опытом, – мы открыты", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американским силам не нужна помощь Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

Комментируя высказывания Трампа, Зеленский отметил, что "риторика – это риторика", и "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".

Зато Украина хотела бы подписать с Соединенными Штатами долгосрочное соглашение по производству дронов ориентировочной стоимостью $35-50 млрд.