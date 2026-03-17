Эстония допускает участие в миссии для разблокирования Ормузского пролива

В правительстве Эстонии допустили участие в военной миссии для восстановления свободного судоходства через стратегический Ормузский пролив.

Как сообщает ERR, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Маргус Тсахкна.

Тсахкна отметил, что Таллинн готов обсудить с США участие своих военных в военной миссии для разблокирования Ормузского пролива, через который проходит весь экспорт нефти из стран Персидского залива – около 20% мировых поставок.

Глава МИД Эстонии сказал, что не видит оснований полагать, что ситуация успокоится в ближайшее время.

"Президент США сказал, что ожидает поддержки от союзников в НАТО... Позиция Эстонии – что если Штаты поднимут этот вопрос, например, в НАТО или на двустороннем уровне – тогда, конечно, мы готовы обсудить эти вопросы... Все очень зависит от того, о чем именно попросят США, если попросят. В настоящее время официальных запросов на уровне НАТО не было", – сказал он.

Министр напомнил, что Эстония в прошлом участвовала в миссиях США в Ираке и Афганистане и "всегда поддержит союзника, когда он в этом будет нуждаться".

Тсахкна продолжил, что если речь будет идти об определенной военной поддержке, то должны быть "очень четкие планы".

"В настоящее время можно сказать, что европейская сторона не знает, каковы стратегические цели Соединенных Штатов. Откровенно говоря, мы так же не знали, когда начиналась эта война. Поэтому в этом смысле вопросов много", – добавил он.

Премьер Польши Дональд Туск отверг возможность участия польских военных в потенциальной миссии в Ормузском проливе.

В ВМС Финляндии объяснили, что не могут отправить военные корабли в Ормузский пролив по запросу США, поскольку имеют крайне ограниченные ресурсы.

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование Трампа к европейским союзникам о совместной защите Ормузского пролива.