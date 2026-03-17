У Греції хочуть заборонити соцмережі для дітей віком до 15 років

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що незабаром уряд запропонує заборонити користування соціальними мережами дітям віком до 15 років.

Про це він сказав під час заходу Bloomberg в Афінах, пише "Європейська правда".

Міцотакіс заявив, що пропозиція з’явиться протягом "декількох тижнів".

"Докази однозначні. Гортання стрічки шкодить їхньому психічному здоров’ю, і ми маємо щось із цим робити. Віковий ценз, який ми встановимо, становитиме 15 років", – зазначив прем’єр Греції.

Міцотакіс висловив думку, що Європа зрештою перейде до єдиного підходу в цьому питанні.

"Ми також маємо чесно поставитися до платформ і сказати їм щось дуже просте: ви заробляєте достатньо грошей. Вам не потрібно заробляти гроші ще й на наших дітях та підлітках", – підсумував він.

Цей крок робить Грецію ще однією європейською країною, яка намагається обмежити використання соціальних мереж дітьми та підлітками.

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія. Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

У німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років. Нещодавно таке ж рішення анонсував прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.