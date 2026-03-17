В Греции хотят запретить социальные сети для детей младше 15 лет

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что в ближайшее время правительство предложит запретить использование социальных сетей детям в возрасте до 15 лет.

Об этом он сказал во время мероприятия Bloomberg в Афинах, пишет "Европейская правда".

Мицотакис заявил, что предложение появится в течение "нескольких недель".

"Доказательства однозначны. Пролистывание ленты вредит их психическому здоровью, и мы должны что-то с этим делать. Возрастной ценз, который мы установим, составит 15 лет", – отметил премьер Греции.

Мицотакис высказал мнение, что Европа в конечном итоге перейдет к единому подходу в этом вопросе.

"Мы также должны честно отнестись к платформам и сказать им кое-что очень простое: вы зарабатываете достаточно денег. Вам не нужно зарабатывать деньги еще и на наших детях и подростках", – подытожил он.

Этот шаг делает Грецию еще одной европейской страной, которая пытается ограничить использование социальных сетей детьми и подростками.

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания. Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

В немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет. Недавно такое же решение анонсировал премьер-министр Испании Педро Санчес.