Норвегия создаст комиссию по расследованию дела Эпштейна

Парламент Норвегии единогласно принял решение о создании комиссии, которая будет изучать деятельность внешней службы и других органов власти по делу о файлах осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, цитирует NRK, пишет "Европейская правда".

Стёре заявил, что единогласное решение парламента "свидетельствует о сильной реакции на то, что стало известно из документов Эпштейна".

"Так же реагирую и я. Крайне важно, чтобы факты были выложены на стол", – акцентировал премьер Норвегии.

Также он отметил, что независимый обзор дела важен для доверия людей к демократии.

Кроме этого, Стёре подчеркнул, что дело также является предметом расследования полиции, учитывая серьезные обвинения в коррупции.

Норвегия – одна из стран, где публикация миллионов страниц дела Эпштейна вызвала наибольший скандал. Кроме Ягланда, серьезные имиджевые проблемы возникли у кронпринцессы Метте-Марит.

11 февраля комитет министров Совета Европы по запросу Норвегии снял иммунитет с бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда для расследования подозрений в коррупции.

Также из-за выявленных фактов общения с Эпштейном покинула пост посол Норвегии в Иордании и Ираке Муна Юль, муж которой – также норвежец и влиятельный переговорщик в ООН – похоже, был близким товарищем покойного миллиардера. Против супружеской пары открыли дело по подозрениям в коррупции.

