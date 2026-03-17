ЗМІ: попередня оцінка ЦРУ щодо удару по школі стала основою заяв Трампа про Іран

Спроба Дональда Трампа звинуватити Іран у смертельному ударі по початковій школі в Ірані ґрунтувалася на попередній оцінці американської розвідки, яка спочатку припускала, що ракета була іранською, але майже відразу була спростована.

Про це повідомили The Guardian двоє обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники, ЦРУ спочатку повідомило президенту, що вони не вважають ракету, яка влучила в школу, боєприпасом, який використовують США, оскільки її крила здавалися розташованими занадто низько, щоб це була крилата ракета Tomahawk.

Втім, за їхніми даними, протягом 24 годин ЦРУ зрозуміло, що початкова оцінка була помилковою, після того, як з’явилися додаткові відео з інших ракурсів, які підтвердили, що ракета насправді була Tomahawk.

Однак Трамп уже вирішив, що відповідальність лежить на Ірані, перш ніж повідомити про це журналістам на Air Force One.

"Надавати Трампу попередню інформацію небезпечно, бо він може перетворити це на повну ганьбу. Якщо головний ставить питання, найкраще відповісти: "Не знаю", враховуючи, як важко потім виправити ситуацію", – сказав один колишній співробітник ЦРУ.

Як писали, трагедія із загибеллю понад 170 людей у дівочій школі в іранському місті Мінаб, ймовірно, сталася внаслідок використання США застарілих розвідданих – з часу, коли будівля ще входила до інфраструктури військового об’єкта.

Удар по школі у Мінабі стався у перший день операції, 28 лютого. Там загинуло 168 учениць і 14 викладачів. Будівля школи прилягає до комплексу об'єктів КВІР і в минулому входила до його інфраструктури.

Також ЗМІ писали, що минулого року вищі військові чини безуспішно застерігали Пентагон від ліквідації наглядових органів, які обмежують ризик жертв серед цивільного населення і розслідують відповідальність за їхню загибель, як, наприклад, під час нещодавнього удару по іранській школі для дівчат.