СМИ: предварительная оценка ЦРУ об ударе по школе стала основой заявлений Трампа об Иране

Попытка Дональда Трампа обвинить Иран в смертельном ударе по начальной школе в Иране основывалась на ранней оценке американской разведки, которая сначала предполагала, что ракета была иранской, но почти сразу была опровергнута.

Об этом сообщили The Guardian двое осведомленных собеседников, пишет "Европейская правда".

Как утверждают собеседники, ЦРУ сначала сообщило президенту, что они не считают попавшую в школу ракету боеприпасом, который используют США, поскольку ее крылья казались расположенными слишком низко, чтобы это была крылатая ракета Tomahawk.

Впрочем, по их данным, в течение 24 часов ЦРУ поняло, что первоначальная оценка была ошибочной, после того как появились дополнительные видео с других ракурсов, которые подтвердили, что ракета на самом деле была Tomahawk.

Однако Трамп уже решил, что ответственность лежит на Иране, прежде чем сообщить об этом журналистам на Air Force One.

"Давать Трампу предварительную информацию опасно, потому что он может превратить это в полный позор. Если главный задает вопрос, лучше всего ответить: "Не знаю", учитывая, как трудно потом исправить ситуацию", – сказал один бывший сотрудник ЦРУ.

Как писали, трагедия с гибелью более 170 человек в девичьей школе в иранском городе Минаб, вероятно, произошла в результате использования США устаревших разведданных – со времени, когда здание еще входило в инфраструктуру военного объекта.

Удар по школе в Минабе произошел в первый день операции, 28 февраля. Там погибло 168 учениц и 14 преподавателей. Здание школы прилегает к комплексу объектов КСИР и в прошлом входило в его инфраструктуру.

Также СМИ писали, что в прошлом году высшие военные чины безуспешно предостерегали Пентагон от ликвидации надзорных органов, которые ограничивают риск жертв среди гражданского населения и расследуют ответственность за их гибель, как, например, во время недавнего удара по иранской школе для девочек.