ЗМІ: Мерц і Макрон обговорять багатостраждальний проєкт винищувача нового покоління

Лідери Франції та Німеччини Емманюель Макрон і Фрідріх Мерц обговорять багатостраждальну програму винищувачів FCAS у середу, напередодні саміту Європейського Союзу.

Про це агентству Reuters повідомили троє осіб, обізнаних з ситуацією, пише "Європейська правда".

Плани щодо розробки системи повітряного бою разом з Іспанією висять на волосині через публічний конфлікт між французькою компанією Dassault Aviation та Airbus, що представляє Німеччину та Іспанію в проєкті вартістю 100 мільярдів євро.

Офіс президента Франції Емманюеля Макрона підтвердив, що він і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінуться в середу ввечері перед самітом 19-20 березня, але відмовилися уточнити, чи будуть вони обговорювати FCAS.

Джерело в уряді Німеччини заявило, що FCAS є однією з тем для обговорення.

Макрон запустив цей проєкт у 2017 році спільно з тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, згодом до нього приєдналася Іспанія.

Відносини між Dassault і Airbus погіршилися настільки, що мало хто з учасників проєкту вірить, що він продовжиться, але остаточне рішення повинні ухвалити національні лідери. При цьому Макрон широко вважається тим, хто опирається закликам німецької промисловості припинити роботу.

В лютому Мерц публічно поставив під сумнів доцільність проєкту винищувача нового покоління FCAS на тлі постійних суперечок із Францією з цього приводу.

Франція та Німеччина не змогли врегулювати суперечку щодо проєкту FCAS до кінця 2025 року.

Тим часом Італія у співпраці з Британією та Японією схвалила план фінансування програми розробки реактивних винищувачів Global Combat Air Programme (GCAP). ЗМІ писали, що Німеччина може бути зацікавленою у приєднанні до проєкту.