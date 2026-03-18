СМИ: Мерц и Макрон обсудят многострадальный проект истребителя нового поколения

Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудят многострадальную программу истребителей FCAS в среду, накануне саммита Европейского Союза.

Об этом агентству Reuters сообщили три человека, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Планы по разработке системы воздушного боя совместно с Испанией висят на волоске из-за публичного конфликта между французской компанией Dassault Aviation и Airbus, представляющей Германию и Испанию в проекте стоимостью 100 миллиардов евро.

Офис президента Франции Эммануэля Макрона подтвердил, что он и канцлер Германии Фридрих Мерц встретятся в среду вечером перед саммитом 19-20 марта, но отказались уточнить, будут ли они обсуждать FCAS.

Источник в правительстве Германии заявил, что FCAS является одной из тем для обсуждения.

Макрон запустил этот проект в 2017 году совместно с тогдашней канцлером Германии Ангелой Меркель, впоследствии к нему присоединилась Испания.

Отношения между Dassault и Airbus ухудшились настолько, что мало кто из участников проекта верит, что он продолжится, но окончательное решение должны принять национальные лидеры. При этом Макрон широко считается тем, кто сопротивляется призывам немецкой промышленности прекратить работу.

В феврале Мерц публично поставил под сомнение целесообразность проекта истребителя нового поколения FCAS на фоне постоянных споров с Францией по этому поводу.

Франция и Германия не смогли урегулировать спор по проекту FCAS до конца 2025 года.

Между тем Италия в сотрудничестве с Великобританией и Японией одобрила план финансирования программы разработки реактивных истребителей Global Combat Air Programme (GCAP). СМИ писали, что Германия может быть заинтересована в присоединении к проекту.