Ексрадник Трампа Болтон: президент не міг не розуміти ризиків для Ормузької протоки

Колишній радник з нацбезпеки президента США Дональда Трампа Джон Болтон наголосив, що той не міг не усвідомлювати ризиків для глобального ринку енергоресурсів у разі воєнної кампанії проти Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", допис він опублікував у своєму X.

Джон Болтон, який був радником з нацбезпеки в адміністрації Трампа під час його першої каденції, зазначив, що у 2018-2019 роках активно підтримував ідею зміни режиму в Ірані через його стратегічну загрозу.

In 2018-2019, I made the case for regime change in Iran as often as I could. Voices in Trump’s orbit often cited Iran’s capacity to close the Strait of Hormuz as a reason against regime change. Trump has been fully aware this is a possibility, and yet did not prepare. – John Bolton (@AmbJohnBolton) March 17, 2026

"Тоді наближені до Трампа особи часто посилалися на спроможність Ірану заблокувати Ормузьку протоку як аргумент проти спроб зміни режиму. Трамп чудово знав, що таке можливо – але не підготувався", – пише Болтон.

За другого терміну Трампа Болтон регулярно критикує його дії, у тому числі політику у питанні російсько-української війни – через що вже отримав схожі на політичну помсту звинувачення у нібито неправильному поводженні з таємною інформацією.

Як відомо, у відповідь на операцію США та Ізраїлю Іран фактично унеможливив судноплавство через Ормузьку протоку, яка є безальтернативним шляхом експорту нафти з країн Перської затоки, що призвело до зростання цін на нафту до понад 100 доларів за барель.

Дональд Трамп останніми тижнями робив взаємно суперечливі заяви, стверджуючи, з одного боку, що США лише виграють від зростання цін на нафту – та одночасно послабивши обмеження проти нафти з РФ у відповідь на кризу.

Також Трамп накинувся з критикою на європейських союзників у НАТО за небажання активно втрутитися на боці США, зокрема для відновлення вільного проходу через Ормузьку протоку. Одночасно він стверджує, що Штати "не потребують допомоги" у цьому завданні.