Экс-советник Трампа Болтон: президент не мог не понимать рисков для Ормузского пролива
Бывший советник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон отметил, что Трамп не мог не осознавать рисков для глобального рынка энергоресурсов в случае военной кампании против Ирана.
Как сообщает "Европейская правда", сообщение он опубликовал в своем X.
Джон Болтон, который был советником по нацбезопасности в администрации Трампа во время его первой каденции, отметил, что в 2018-2019 годах активно поддерживал идею смены режима в Иране из-за его стратегической угрозы.
In 2018-2019, I made the case for regime change in Iran as often as I could. Voices in Trump’s orbit often cited Iran’s capacity to close the Strait of Hormuz as a reason against regime change. Trump has been fully aware this is a possibility, and yet did not prepare.– John Bolton (@AmbJohnBolton) March 17, 2026
"Тогда приближенные к Трампу лица часто ссылались на способность Ирана заблокировать Ормузский пролив как аргумент против попыток смены режима. Трамп прекрасно знал, что такое возможно – но не подготовился", – пишет Болтон.
Во второй срок Трампа Болтон регулярно критикует его действия, в том числе политику в вопросе российско-украинской войны – из-за чего уже получил похожие на политическую месть обвинения в якобы неправильном обращении с секретной информацией.
Как известно, в ответ на операцию США и Израиля Иран фактически сделал невозможным судоходство через Ормузский пролив, который является безальтернативным путем экспорта нефти из стран Персидского залива, что привело к росту цен на нефть до более 100 долларов за баррель.
Дональд Трамп в последние недели делал взаимно противоречивые заявления, утверждая, с одной стороны, что США только выиграют от роста цен на нефть – и одновременно ослабив ограничения против нефти из РФ в ответ на кризис.
Также Трамп набросился с критикой на европейских союзников в НАТО за нежелание активно вмешаться на стороне США, в частности для восстановления свободного прохода через Ормузский пролив. Одновременно он утверждает, что Штатам "не нужна помощь" в этой задаче.