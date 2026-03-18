В румынском порту затонуло судно с 5 моряками: по меньшей мере один погиб

В румынском порту Мидия продолжается поисково-спасательная операция в связи с крушением буксира, на борту которого находились пять членов экипажа; по меньшей мере один из них погиб.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

18 марта в румынском порту Мидия по пока неизвестным причинам затонул буксир "Астана" с пятью членами экипажа.

Одного из них подобрали в море и пытались реанимировать, однако без успеха. Судьба еще четырех моряков неизвестна.

Поисково-спасательная операция продолжается, к ней привлекли три судна с около двумя десятками водолазов.

