Німеччина встановила дедлайн для Франції щодо угоди про проєкт нового винищувача

Німецький уряд встановив термін до середини квітня для досягнення угоди з Францією щодо програми створення винищувача FCAS, яка переживає кризу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на представника уряду Німеччини.

"Німеччина та Франція домовилися про останню спробу посередництва між представниками промисловості, яку здійснюватимуть експерти", – зазначив представник німецького уряду.

За його словами, термін до середини квітня визначили з огляду на майбутні рішення щодо федерального бюджету.

Ця новина з'явилася після того, як президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрілися пізно в середу напередодні саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19–20 березня.

Плани щодо розробки винищувача Future Combat Air System (FCAS) спільно з Іспанією висять на волосині на тлі публічного спору щодо контролю між французькою компанією Dassault Aviation та Airbus, яка представляє Німеччину та Іспанію в цьому проєкті вартістю 100 мільярдів євро.

Виступаючи в Брюсселі напередодні саміту лідерів ЄС, Макрон назвав проєкт "стратегічно обґрунтованим" і заявив, що його уряд буде спонукати галузі до досягнення угоди.

Раніше "ЄвроПравда" повідомляла, що лідери Франції та Німеччини Емманюель Макрон і Фрідріх Мерц у середу обговорять багатостраждальну програму винищувачів FCAS.

Макрон запустив цей проєкт у 2017 році спільно з тодішньою канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, згодом до нього приєдналася Іспанія.

Відносини між Dassault і Airbus погіршилися настільки, що мало хто з учасників проєкту вірить, що він продовжиться, але остаточне рішення повинні ухвалити національні лідери.

В лютому Мерц публічно поставив під сумнів доцільність проєкту винищувача нового покоління FCAS на тлі постійних суперечок із Францією з цього приводу.

Франція та Німеччина не змогли врегулювати суперечку щодо проєкту FCAS до кінця 2025 року.

Тим часом Італія у співпраці з Британією та Японією схвалила план фінансування програми розробки реактивних винищувачів Global Combat Air Programme (GCAP). ЗМІ писали, що Німеччина може бути зацікавленою у приєднанні до проєкту.