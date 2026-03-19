Германия установила крайний срок для Франции по соглашению о проекте нового истребителя

Правительство Германии установило срок до середины апреля для достижения соглашения с Францией по программе создания истребителя FCAS, которая переживает кризис.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Германии.

"Германия и Франция договорились о последней попытке посредничества между представителями промышленности, которую будут осуществлять эксперты", – отметил представитель немецкого правительства.

По его словам, срок до середины апреля был определен с учетом предстоящих решений по федеральному бюджету.

Эта новость появилась после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц встретились поздно вечером в среду накануне саммита лидеров ЕС, который состоится 19–20 марта.

Планы по разработке истребителя Future Combat Air System (FCAS) совместно с Испанией висят на волоске на фоне публичного спора о контроле между французской компанией Dassault Aviation и Airbus, представляющей Германию и Испанию в этом проекте стоимостью 100 миллиардов евро.

Выступая в Брюсселе накануне саммита лидеров ЕС, Макрон назвал проект "стратегически обоснованным" и заявил, что его правительство будет подталкивать отрасль к достижению соглашения.

Ранее "ЕвроПравда" сообщала, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц в среду обсудят многострадальную программу истребителей FCAS.

Макрон запустил этот проект в 2017 году совместно с тогдашней канцлером Германии Ангелой Меркель, впоследствии к нему присоединилась Испания.

Отношения между Dassault и Airbus ухудшились настолько, что мало кто из участников проекта верит, что он продолжится, но окончательное решение должны принять национальные лидеры.

В феврале Мерц публично поставил под сомнение целесообразность проекта истребителя нового поколения FCAS на фоне постоянных споров с Францией по этому поводу.

Франция и Германия не смогли урегулировать спор по проекту FCAS до конца 2025 года.

Между тем Италия в сотрудничестве с Великобританией и Японией одобрила план финансирования программы разработки реактивных истребителей Global Combat Air Programme (GCAP). СМИ писали, что Германия может быть заинтересована в присоединении к проекту.