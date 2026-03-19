Трамп не планирует направлять наземные войска в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует развертывать американские войска на Ближнем Востоке.

Об этом он сказал в четверг, 19 марта, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Как известно, СМИ писали, что администрация президента США рассматривает возможность отправки тысяч американских военных для усиления операций на Ближнем Востоке.

Впрочем, отвечая на вопрос по этому поводу, Трамп отверг такую возможность.

"Нет, я никуда не отправляю войска. Если бы я это делал, я бы, конечно, вам об этом не сказал, но я не отправляю войска", – подчеркнул американский президент.

Также он допускал наземную операцию против Ирана, но подчеркнул, что это будет рассматриваться "только по очень веской причине".

