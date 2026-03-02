Украина предложила Фицо конкретные даты для визита

Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо совершить визит 6 или 9 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что визит предложен для обсуждения всех имеющихся вопросов, как было договорено в телефонном разговоре главы словацкого правительства с президентом Украины.

Премьер-министр Словакии пока не ответил на предложенные даты.

Фицо и Зеленский провели телефонный разговор в пятницу, 27 февраля. Он касался работы нефтепровода "Дружба", в остановке которого Словакия и Венгрия обвиняют Украину.

Зеленский пригласил Фицо посетить Украину, чтобы обсудить этот вопрос.

После разговора лидер Словакии заявил, что принял приглашение, но хотел бы встретиться в одной из стран-членов ЕС. Также Фицо обвинил Зеленского в том, что он отказался впускать в Украину следственную группу, которая должна изучить состояние нефтепровода "Дружба".

Ранее словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что хочет отправить мониторинговую миссию на место повреждения нефтепровода в Бродах, чтобы получить экспертную оценку повреждений.

Напомним, также 23 февраля он объявил, что реализует свою угрозу, и поручил остановить экстренные поставки электроэнергии Украине, поскольку поставки российской нефти через нефтепровод "Дружба" не возобновились.