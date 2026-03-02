В Британии рассказали, на что был направлен удар иранского дрона на Кипре

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер рассказала, на что был направлен иранский удар дрона по авиабазе Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре.

Об этом она рассказала в эфире Sky News, пишет "Европейская правда".

Утром 2 марта Министерство обороны Великобритании заявило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке дрона.

По данным Купер, удар был направлен на взлетно-посадочную полосу.

"В настоящее время мы не можем предоставить дополнительную информацию и детали, но, очевидно, вокруг базы принимаются все меры предосторожности", – добавила она.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообщалась с президентом Кипра Никосом Христодулидисом по поводу дронного удара по британской авиабазе. Христодулидис подтвердил, что дрон был типа Shahed.

Отметим, что об ударе по авиабазе британских ВВС на Кипре стало известно после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать этот объект для атак по Ирану.

Американский президент Дональд Трамп заявил в воскресенье, 1 марта, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

Между тем в Иране заявили, что не будут вести переговоры с Вашингтоном.