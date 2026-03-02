Орбан заявил о спутниковых снимках, якобы доказывающих отсутствие препятствий работе "Дружбы"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что спутниковые снимки доказывают отсутствие технических препятствий для возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Magyar Nemzet.

В воскресенье вечером Орбан заявил, что получена чрезвычайная информация и будут представлены доказательства, собранные в течение выходных, о состоянии нефтепровода "Дружба" в Украине.

В понедельник утром он принял участие в заседании по вопросам национальной безопасности, посвященном состоянию нефтепровода "Дружба".

"На основе спутниковых снимков и оперативной информации, которая есть в нашем распоряжении, можно сделать вывод, что нефтепровод "Дружба" работает", – заявил премьер-министр Виктор Орбан после консультаций по вопросам национальной безопасности.

"Мы также выяснили, что атака не имела прямого влияния на нефтепровод. Поэтому технических препятствий для возобновления работы трубопровода нет", – сказал Орбан в видео, распространенном в соцсетях.

Он добавил, что спутниковые снимки будут доступны для всех.

"Мы снова призываем президента Зеленского возобновить работу трубопровода "Дружба" и допустить венгерских и словацких инспекторов, чтобы закрыть споры. Мы будем продолжать принимать контрмеры, пока украинцы не возобновят поставки нефти", – подчеркнул Орбан.

Премьер-министр отметил, что действия президента Зеленского являются обычным шантажом против Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после вспышки войны на Ближнем Востоке заявил, что теперь для него еще важнее получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба".

Напомним, Венгрия и Словакия продолжают настаивать, что Украина чисто по политическим мотивам остановила поставки нефти через нефтепровод "Дружба", объекты которого были повреждены во время одного из обстрелов РФ в конце января.

Они решили создать следственную комиссию для изучения состояния трубопровода "Дружба" и будут требовать допустить ее на место повреждений.

Фицо после разговора с Зеленским 27 февраля заявил, что Украина не хочет восстанавливать "Дружбу" и якобы отказалась впускать комиссию.

Украина предложила премьер-министру Словакии Роберту Фицо осуществить визит 6 или 9 марта.