ЗМІ: на Кіпрі лунають сирени, британські винищувачі підняли у повітря

Вдень у понеділок, 2 березня, на Кіпрі пролунала сирена, винищувачі на авіабазі Королівських військово-повітряних сил Акротирі підняли у повітря.

Про це повідомив кіпрський телеканал CyBC, пише "Європейська правда".

Як зазначається, сирени почали лунати о 12:00. Одночасно з цим піднялися у повітря три винищувачі ВПС Великої Британії, і було негайно прийнято рішення про евакуацію бази.

Наразі від влади не надходило інформації про те, чи це евакуація з метою запобіжних заходів, чи існує конкретна загроза.

Вранці 2 березня Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на Кіпрі зазнала атаки іранського дрона.

Згодом в МЗС Британії уточнили, що удар був спрямований на злітно-посадкову смугу.

Кіпр, який зараз головує в Раді Європейського Союзу, переніс неформальне засідання міністрів європейських справ через атаку іранського дрона.

Зазначимо, що про удар по авіабазі британських ВПС на Кіпрі стало відомо після того, як прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати цей об’єкт для атак по Ірану.