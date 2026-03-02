На Кипре звучат сирены, британские истребители подняли в воздух

Днем в понедельник, 2 марта, на Кипре прозвучала сирена, истребители на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Акротири подняли в воздух.

Об этом сообщил кипрский телеканал CyBC, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, сирены начали звучать в 12:00. Одновременно с этим поднялись в воздух три истребителя ВВС Великобритании, и было немедленно принято решение об эвакуации базы.

Пока от властей не поступало информации о том, или это эвакуация с целью предосторожности, или существует конкретная угроза.

Утром 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

Впоследствии в МИД Великобритании уточнили, что удар был направлен на взлетно-посадочную полосу.

Кипр, который сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, перенес неформальное заседание министров европейских дел из-за атаки иранского дрона.

Отметим, что об ударе по авиабазе британских ВВС на Кипре стало известно после того, как премьер-министр Британии Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать этот объект для атак по Ирану.