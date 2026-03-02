На Кипре эвакуировали людей из аэропорта из-за угрозы дрона

Людей из аэропорта Пафоса на Кипре эвакуировали после того, как радары зафиксировали неизвестный объект, который, вероятно, был дроном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает государственный вещатель Кипра RIK.

Отмечается, что в 12:25 по местному времени в аэропорту Пафоса была объявлена тревога, поскольку радары зафиксировали подозрительный дрон над аэропортом.

Администрация аэропорта дала указание эвакуировать как пассажиров, так и персонал.

Деталей о происхождении объекта пока не уточняют. Информация о дроне над аэропортом появилась после того, как на Кипре прозвучала сирена, а истребители на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Акротири подняли в воздух.

В то же время по всему Кипру в целом было отменено 60 авиарейсов из-за нестабильной ситуации в регионе. Из них – 42 рейса из аэропорта Ларнаки, а 18 – из Пафоса.

Аэропорт Пафос расположен примерно в 60 километрах от британской авиабазы в Акротири, которую ночью атаковал иранский беспилотник.

Впоследствии в МИД Британии уточнили, что удар был направлен на взлетно-посадочную полосу.

Кипр, который сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, перенес неформальное заседание министров европейских дел из-за атаки иранского дрона.