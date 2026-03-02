США заявили, что три их самолета были ошибочно сбиты ПВО Кувейта

Центральное командование США заявило, что в понедельник утром три его истребителя F-15 были ошибочно сбиты кувейтской противовоздушной обороной.

Об этом говорится в сообщении Центрального командования США, передает "Европейская правда".

"Во время активных боевых действий, включавших атаки иранских самолетов, баллистических ракет и беспилотников, истребители ВВС США были ошибочно сбиты кувейтской противовоздушной обороной", – говорится в сообщении.

Все шесть членов экипажа катапультировались, были спасены и находятся в стабильном состоянии.

"Кувейт признал этот инцидент, и мы благодарны кувейтским силам обороны за их усилия и поддержку в этой продолжающейся операции", – заявили в командовании.

В Министерстве обороны Кувейта ранее заявили, что 2 марта на территории страны разбилось несколько американских военных самолетов.

Напомним, утром 28 февраля американский президент заявил, что США начали масштабную операцию против Ирана. Удары нанес также Израиль.

Иран в ответ нанес удары по территории ряда стран Персидского залива, где есть американские объекты.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов участвовать в обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.

А премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные базы для уничтожения иранских ракетных складов и пусковых установок.