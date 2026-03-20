СМИ: Пентагон ускоряет отправку тысяч военных на Ближний Восток

США ускоряют отправку на Ближний Восток ещё нескольких тысяч морских пехотинцев и моряков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно NBC News от двух человек, осведомлённых о решении.

Как сообщили эти источники, 11-я экспедиционная группа морской пехоты (MEU), в состав которой входит не менее 2 200 морских пехотинцев, должна выйти из Сан-Диего в ближайшие дни. Это раньше, чем было запланировано.

Собеседники отметили, что 11-я MEU отправится на борту десантного корабля USS Boxer и, вероятно, будет сопровождаться как минимум одним, а то и двумя дополнительными кораблями.

Это означает, что вместе с пехотинцами на Ближний Восток отправятся несколько тысяч военных моряков.

СМИ еще на прошлой неделе сообщали, что Пентагон решил отправить экспедиционное подразделение морской пехоты на Ближний Восток в связи с усилением атак Ирана на Ормузский пролив.

По данным СМИ, в администрации американского президента Дональда Трампа обсуждают варианты отправки наземных войск в Иран.

В частности, речь идет о возможности отправки сухопутных войск на остров Харг в Иране, который является основным пунктом для 90% экспорта нефти страны.

Трамп заявляет, что не боится повторения "вьетнамского сценария" в случае начала наземной военной операции в Иране.