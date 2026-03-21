Трамп пожелал Орбану победить на выборах "с большим отрывом"

Президент США Дональд Трамп в очередной раз публично выразил поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану накануне парламентских выборов, пожелав ему победы "с большим отрывом".

Об этом Трамп заявил в видеообращении к участникам Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, пишет "Европейская правда".

Американский президент уже выражал публичную поддержку Орбану перед парламентскими выборами в Венгрии. Трамп также делал это перед выборами в 2022 году.

В обращении к участникам CPAC Трамп назвал Орбана "сильным лидером, который показал всему миру, чего можно достичь, когда защищаешь свои границы, свою культуру, свое наследие, свой суверенитет и свои ценности".

"Я надеюсь, что он победит, и надеюсь, что он победит с большим отрывом", – заявил президент США, добавив, что Орбан побеждает, несмотря на "все атаки", направленные против него.

Также Трамп поблагодарил участников конференции консерваторов CPAC за их приверженность "здравому смыслу, консервативным принципам и общей цивилизации", которую разделяют американцы, венгры и европейцы.

"Наши две страны прокладывают путь к обновленному Западу, который будет защищать своих граждан, воспитывать своих детей и вести мир для будущих поколений", – добавил Трамп.

Тем временем венгерское правительство ожидает визита вице-президента США Джей Ди Венса в Будапешт. По словам собеседников агентства Reuters, Венс посетит Венгрию, чтобы продемонстрировать поддержку премьер-министру страны Виктору Орбану, которого в следующем месяце ждут выборы.

Как известно, парламентские выборы в Венгрии должны состояться 12 апреля. Новые опросы общественного мнения демонстрируют преимущество оппозиционной партии "Тиса", которая продолжает лидировать с отрывом в 14 процентных пунктов.

По данным европейских разведок, на фоне падения рейтингов правящей партии "Фидес" российские спецслужбы предлагали инсценировать покушение на Орбана, чтобы заручиться большей поддержкой общественности.