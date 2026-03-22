В Иране ответили на ультиматум Трампа по поводу Ормузского пролива

В Иране заявили, что в случае ударов США по своим электростанциям, как пригрозил Дональд Трамп, ответят новыми ударами по американской и не только инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Как сообщает CNN со ссылкой на иранские СМИ, пишет "Европейская правда", такое заявление озвучил представитель центрального штаба Хатам аль-Анбия.

Спикер заявил, что если США будут наносить удары по топливно-энергетической инфраструктуре Ирана, то Иран в ответ будет бить "по всей энергетической, информационной инфраструктуре, инфраструктуре по опреснению воды, принадлежащей США и режиму в регионе".

Потенциальное повреждение опреснительных станций представляет собой особенно серьезную угрозу для стран региона, где вода является крайне дефицитным ресурсом.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее пригрозил бомбардировками электростанций Ирана, если Тегеран в течение 48 часов не восстановит свободу судоходства через важный для мирового экспорта нефти Ормузский пролив.

Озвученный им отсчет истекает примерно в 3 часа ночи 24 марта по тегеранскому времени.

Ранее неофициально появилась информация, что в администрации обдумывают планы взятия под контроль важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе, чтобы заставить Тегеран открыть проход через Ормузский пролив.

Как известно, Трамп жестко раскритиковал европейских союзников за то, что они не спешат вмешаться на стороне США, в том числе для разблокирования Ормузского пролива.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Париж изучает возможности разблокирования Ормузского пролива через действия на уровне ООН.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия может присоединиться к миссии в Ормузском проливе,если на это будет международный мандат, и если вопрос будет скоординирован с государствами Персидского залива.