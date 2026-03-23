В ЕС поддержали приостановку атак США на энергетические объекты Ирана

Глава дипломатического ведомства Европейского Союза Кая Каллас назвала решение американского президента Дональда Трампа приостановить удары по энергетическим объектам Ирана "очень позитивным".

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Нигерии, цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Как известно, Трамп объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

В связи с этим такое решение прокомментировала главный дипломат ЕС.

"Я считаю, что любые атаки на инфраструктуру вызывают хаос в регионе и еще больше обостряют эту войну", – заявила Каллас.

Напомним, 22 марта Трамп пригрозил бомбардировками электростанций Ирана, если Тегеран не восстановит свободу судоходства через важный для мирового экспорта нефти Ормузский пролив.

Тогда в Иране заявили, что в случае ударов США по своим электростанциям, как пригрозил Дональд Трамп, отвечают новыми ударами по американской и не только инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее неофициально появилась информация, что в администрации обдумывают планы взятия под контроль важного для Ирана острова Харг в Персидском заливе, чтобы заставить Тегеран открыть проход через Ормузский пролив.

При этом президент США неоднократно заявлял, что американская сторона хотела бы вести переговоры с Ираном, но "нам не с кем".