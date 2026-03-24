Іран розмістив наклейки з фото прем’єра Іспанії на своїх ракетах для атак на Ізраїль

В Ірані показали, як розміщують наклейки з фотографією прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса на ракетах, які мають бути використані для атак на Ізраїль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.

На наклейках також розміщений напис англійською та фарсі, в якому цитується антивоєнна промова Санчеса, виголошена на нещодавньому саміті ЄС у Брюсселі: "Звичайно, ця війна не тільки незаконна, але й нелюдяна".

На наклейці також написано: "Дякую, пане прем’єр".

Фото з наклейками опублікувало офіційне агентство Ірану Tasnim, яке заявило, що ракети "скоро будуть запущені в напрямку окупованих територій", маючи на увазі державу Ізраїль.

Ще одне ЗМІ, близьке до іранського уряду, Press TV, опублікувало відео, на якому видно, як наклейку розміщують на ракеті.

Iran released footage of what it claims is its 75th wave of attacks, featuring imagery of Spain’s Prime Minister Pedro Sánchez on the missiles. pic.twitter.com/J4rULbhp9Q – Open Source Intel (@Osint613) March 22, 2026

Раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан у своєму дописі в соціальних мережах високо оцінив "відповідальну поведінку" Санчеса за "протидію кричущим порушенням прав людини" та "агресії" з боку США та Ізраїлю.

Нагадаємо, Іспанія не дозволила США використовувати свої військові бази, які спільно експлуатуються двома країнами, для американських ударів по Ірану.

Через це американський президент Дональд Трампа пригрозив повністю зупинити торгівлю з європейською країною.

Водночас прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес засудив дії Трампа проти Ірану, заявивши, що вони суперечать міжнародному праву.

