Иран разместил наклейки с фото премьера Испании на своих ракетах для атак на Израиль

В Иране показали, как размещают наклейки с фотографией премьер-министра Испании Педро Санчеса на ракетах, которые должны быть использованы для атак на Израиль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

На наклейках также размещена надпись на английском и фарси, в которой цитируется антивоенная речь Санчеса, произнесенная на недавнем саммите ЕС в Брюсселе: "Конечно, эта война не только незаконна, но и бесчеловечна".

На наклейке также написано: "Спасибо, господин премьер".

Фото с наклейками опубликовало официальное агентство Ирана Tasnim, которое заявило, что ракеты "скоро будут запущены в направлении оккупированных территорий", имея в виду государство Израиль.

Еще одно СМИ, близкое к иранскому правительству, Press TV, опубликовало видео, на котором видно, как наклейку размещают на ракете.

Iran released footage of what it claims is its 75th wave of attacks, featuring imagery of Spain’s Prime Minister Pedro Sánchez on the missiles. pic.twitter.com/J4rULbhp9Q – Open Source Intel (@Osint613) March 22, 2026

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем посте в социальных сетях высоко оценил "ответственное поведение" Санчеса за "противодействие вопиющим нарушениям прав человека" и "агрессии" со стороны США и Израиля.

Напомним, Испания не разрешила США использовать свои военные базы, которые совместно эксплуатируются двумя странами, для американских ударов по Ирану.

Из-за этого американский президент Дональд Трамп пригрозил полностью прекратить торговлю с европейской страной.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес осудил действия Трампа против Ирана, заявив, что они противоречат международному праву.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Санчес против Трампа: какие риски и выгоды принес премьеру Испании конфликт с США