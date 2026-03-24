СМИ: Британия организует саммит по разблокированию Ормузского пролива

Великобритания планирует в ближайшее время организовать встречу стран, которые заинтересованы в разблокировании прохода через Ормузский пролив.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico со ссылкой на британских чиновников.

Ожидается, что саммит по безопасности состоится в Лондоне или в Портсмуте, городе на южном побережье Англии, где базируется Королевский флот.

Ранее более 30 стран, включая Объединенные Арабские Эмираты, Великобританию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление, в котором согласились принять "соответствующие меры" для защиты судоходства в Ормузском проливе. Проход по этому маршруту оказался под угрозой с начала войны между США, Израилем и Ираном.

Британский чиновник на правах анонимности заявил, что Лондон хочет помочь построить международную коалицию, чтобы открыть безопасный путь через Ормузский пролив.

По его словам, среди вариантов защиты маршрута – развертывание автономных систем поиска мин, которое не представляется возможным в условиях продолжения нынешней интенсивности боевых действий.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер сейчас возглавляют усилия по восстановлению движения через пролив, несмотря на скептицизм других союзников.

Напомним, 22 марта Трамп пригрозил бомбардировками электростанций Ирана, если Тегеран не восстановит свободу судоходства через важный для мирового экспорта нефти Ормузский пролив.

Тогда в Иране заявили, что в случае ударов США по электростанциям, как пригрозил Дональд Трамп, будут отвечать новыми ударами по американской и не только инфраструктуре на Ближнем Востоке.

На следующий день Трамп объявил о приостановке военных ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном.

После отказа ряда стран НАТО принять участие в операции для разблокирования прохода через Ормузский пролив Трамп набросился на них с критикой. Одновременно он утверждал, что Штаты "не нуждаются в помощи" в этой задаче.