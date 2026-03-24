Опитування: рейтинг схвалення Трампа впав до 36%
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа за тиждень впав з 40% до 36%, що є найнижчим рівнем з моменту його обрання у січні 2025 року.
Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, передає "Європейська правда".
Водночас дії Трампа на посаді президента не схвалюють 62% опитаних.
Зазначимо, що в перші дні його президентства показник схвалення становив 47%, а з минулого літа загалом тримався на рівні 40 відсотків.
Думки американців щодо президентства Трампа значно погіршилися і в контексті його контролю над вартістю життя. Зазначається, що ціни на бензин різко зросли після того, як США та Ізраїль розпочали скоординовані удари по Ірану 28 лютого. Лише 25% респондентів схвалили дії Трампа щодо вартості життя.
Серед прихильників Республіканської партії – 34% негативного оцінюють його дії у цьому напрямку.
Також опитування показало, що 35% американців схвалюють удари США по Ірану, порівняно з 37% в дослідженні Reuters/Ipsos, проведеному минулого тижня.
Близько 61% не схвалили удари, порівняно з попереднім результатом у 59%.
Тим часом результати опитування YouGov, проведене на замовлення The Economist протягом 13-16 березня, показало, що понад половина американців – 56% – не схвалюють дії Трампа на посаді президента.
Раніше опитування NBC News показали, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа просів до 44% – на 3 відсоткові пункти менше, ніж торік.
Дані іншого опитування засвідчили, що операцію проти Ірану підтримують лише 27% американців.