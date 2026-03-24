Опитування: рейтинг схвалення Трампа впав до 36%

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа за тиждень впав з 40% до 36%, що є найнижчим рівнем з моменту його обрання у січні 2025 року.

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos, передає "Європейська правда".

Водночас дії Трампа на посаді президента не схвалюють 62% опитаних.

Зазначимо, що в перші дні його президентства показник схвалення становив 47%, а з минулого літа загалом тримався на рівні 40 відсотків.

Думки американців щодо президентства Трампа значно погіршилися і в контексті його контролю над вартістю життя. Зазначається, що ціни на бензин різко зросли після того, як США та Ізраїль розпочали скоординовані удари по Ірану 28 лютого. Лише 25% респондентів схвалили дії Трампа щодо вартості життя.

Серед прихильників Республіканської партії – 34% негативного оцінюють його дії у цьому напрямку.

Також опитування показало, що 35% американців схвалюють удари США по Ірану, порівняно з 37% в дослідженні Reuters/Ipsos, проведеному минулого тижня.

Близько 61% не схвалили удари, порівняно з попереднім результатом у 59%.

Тим часом результати опитування YouGov, проведене на замовлення The Economist протягом 13-16 березня, показало, що понад половина американців – 56% – не схвалюють дії Трампа на посаді президента.

Раніше опитування NBC News показали, що рейтинг схвалення роботи президента США Дональда Трампа просів до 44% – на 3 відсоткові пункти менше, ніж торік.

Дані іншого опитування засвідчили, що операцію проти Ірану підтримують лише 27% американців.