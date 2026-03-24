Опрос: рейтинг одобрения Трампа упал до 36% на фоне роста цен на топливо

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за неделю упал с 40% до 36%, что является самым низким показателем с момента его избрания в январе 2025 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, передает "Европейская правда".

В то же время действия Трампа на посту президента не одобряют 62% опрошенных.

Отметим, что в первые дни его президентства показатель одобрения составлял 47%, а с прошлого лета в целом держался на уровне 40 процентов.

Мнения американцев о президентстве Трампа значительно ухудшились и в контексте его контроля над стоимостью жизни. Отмечается, что цены на бензин резко выросли после того, как США и Израиль начали скоординированные удары по Ирану 28 февраля. Лишь 25% респондентов одобрили действия Трампа в отношении стоимости жизни.

Среди сторонников Республиканской партии – 34% негативно оценивают его действия в этом направлении.

Также опрос показал, что 35% американцев одобряют удары США по Ирану, по сравнению с 37% в исследовании Reuters/Ipsos, проведенном на прошлой неделе.

Около 61% не одобрили удары, по сравнению с предыдущим результатом в 59%.

Между тем результаты опроса YouGov, проведенного по заказу The Economist в течение 13-16 марта, показали, что более половины американцев – 56% – не одобряют действия Трампа на посту президента.

Ранее опросы NBC News показали, что рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа снизился до 44% – на 3 процентных пункта меньше, чем в прошлом году.

Данные другого опроса показали, что операцию против Ирана поддерживают лишь 27% американцев.