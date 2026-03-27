Полиция Словакии расследует дело о государственной измене Фицо в связи с решением по Украине

Полиция Словакии сообщила о начале расследования по делу против премьер-министра страны Роберта Фицо, которого оппозиция обвиняет в государственной измене за прекращение аварийных поставок электроэнергии в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

Правоохранители сообщили, что расследование находится на начальных этапах.

"На данном этапе проверяется содержание заявления и соответствие изложенных фактов обстоятельствам преступления", – сообщила полиция.

Речь идет о заявлении о подозрениях действующего премьера в государственной измене, поданном лидером либеральной партии "Свобода и солидарность" (SAS) Браниславом Грёлингом. По его словам, к нему присоединились более 13 тысяч человек.

По мнению оппозиции, своим решением прекратить поставки аварийной электроэнергии в Украину Фицо открывает новый фронт против Украины на стороне Владимира Путина. Мол, это решение Фицо может иметь гуманитарные последствия и в то же время негативно повлиять на позиции Словакии за рубежом.

Помимо государственной измены, это заявление также касается подозрений Фицо в злоупотреблении властью, бесчеловечности, нарушении обязанностей по управлению чужим имуществом или терроризме.

В конце февраля SAS подала в прокуратуру заявление о совершении преступления в связи с решением премьера Роберта Фицо прекратить аварийные поставки электроэнергии Украине.

23 февраля Фицо заявил, что поручил прекратить экстренные поставки электроэнергии в Украину, поскольку поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" не возобновились.

В то же время в НЭК "Укрэнерго" заявили, что прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии никак не повлияет на ситуацию в объединенной энергосистеме Украины.