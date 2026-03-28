Польща та Естонія готують угоду про гарантії безпеки 

Варшава і Таллінн у травні підпишуть нову угоду про гарантії безпеки і взаємну співпрацю у безпековій сфері.

Про це, як пише "Європейська правда", під час спільної пресконференції у Варшаві з міністром оборони Естонії Ханно Певкуром заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, його цитує "Укрінформ".

Глава оборонного відомства Польщі повідомив, що міністри дали своїм міністерствам два місяці на підготовку угоди.

"Ми хочемо вже найближчим часом, сподіваюся це буде 21 травня, підписати угоду про гарантії безпеки та співпрацю у сфері безпеки. Остання така угода датована 2012 роком, відтоді в Європі все змінилося", – зазначив Косіняк-Камиш.

Міністр зауважив, що вони обговорили з Певкуром спільні військові навчання, які відбудуться цього року, зокрема участь естонських військових у навчаннях Brave Huzar на території Польщі.

Сторони також обмінялися поглядами на ситуацію в Україні та на Близькому Сході.

Нагадаємо, Польща завершує роботу над створенням власного дрона типу "Шахед", який введе в експлуатацію новостворений Центр автономних систем.

Тим часом Естонія створює систему контролю за безпілотниками.

З огляду на збільшення кількості атак України по об’єктах у Ленінградській області Росії, естонська армія посилила заходи пильності.