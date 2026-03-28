Польша и Эстония готовят соглашение о гарантиях безопасности
В мае Варшава и Таллинн подпишут новое соглашение о гарантиях безопасности и взаимном сотрудничестве в сфере безопасности.
Об этом, как пишет "Европейская правда", во время совместной пресс-конференции в Варшаве с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует "Укринформ".
Глава оборонного ведомства Польши сообщил, что министры дали своим ведомствам два месяца на подготовку соглашения.
"Мы хотим уже в ближайшее время, надеюсь, это будет 21 мая, подписать соглашение о гарантиях безопасности и сотрудничестве в сфере безопасности. Последнее такое соглашение датировано 2012 годом, с тех пор в Европе все изменилось", – отметил Косиняк-Камыш.
Министр отметил, что они обсудили с Певкуром совместные военные учения, которые состоятся в этом году, в частности участие эстонских военных в учениях Brave Huzar на территории Польши.
Стороны также обменялись мнениями о ситуации в Украине и на Ближнем Востоке.
Напомним, Польша завершает работу над созданием собственного дрона типа "Шахед", который введет в эксплуатацию новосозданный Центр автономных систем.
Тем временем Эстония создает систему контроля за беспилотниками.
Учитывая увеличение количества атак Украины по объектам в Ленинградской области России, эстонская армия усилила меры бдительности.