Опитування: більшість швейцарців хочуть посилення захисту дітей від впливу соцмереж

Близько 94% громадян Швейцарії виступають за посилення правил використання соціальних мереж дітьми та підлітками.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування GfS Bern, проведеного на замовлення Mercator Foundation, передає Reuters.

Дослідження показало, що 94% респондентів вважають, що неповнолітніх слід краще захищати від впливу соціальних мереж, тоді як 78% опитаних переконані, що великі технологічні компанії мають занадто великий вплив на громадську думку.

В опитуванні GfS Bern взяли участь близько 1000 жителів Швейцарії віком від 16 років в період з 1 по 12 грудня. Статистична похибка становить 3,2 відсотковіпункти.

Міністерка внутрішніх справ Швейцарії Елізабет Бом-Шнайдер заявила, що вона відкрита до можливої ​​заборони соціальних мереж для молоді. Її уряд розробляє законопроєкт для регулювання основних онлайн-платформ, прагнучи зробити їх більш прозорими.

Про це стало відомо після того, як сусідня Австрія оголосила про плани заборонити дітям до 14 років користуватися соціальними мережами.

Нагадаємо, заборону на використання соціальних мереж для дітей віком до 16 років розглядає і Велика Британія.

Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

Писали, що у німецькому Бундестазі виступили за заборону соціальних мереж для дітей віком до 14 років.