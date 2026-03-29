Опрос: большинство швейцарцев хотят усилить защиту детей от влияния социальных сетей

Около 94% граждан Швейцарии выступают за ужесточение правил использования социальных сетей детьми и подростками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса GfS Bern, проведенного по заказу Mercator Foundation, передает Reuters.

Исследование показало, что 94% респондентов считают, что несовершеннолетних следует лучше защищать от влияния социальных сетей, тогда как 78% опрошенных убеждены, что крупные технологические компании имеют слишком большое влияние на общественное мнение.

В опросе GfS Bern приняли участие около 1000 жителей Швейцарии в возрасте от 16 лет в период с 1 по 12 декабря. Статистическая погрешность составляет 3,2 процентных пункта.

Министр внутренних дел Швейцарии Элизабет Бом-Шнайдер заявила, что она открыта к возможному запрету социальных сетей для молодежи. Ее правительство разрабатывает законопроект для регулирования основных онлайн-платформ, стремясь сделать их более прозрачными.

Об этом стало известно после того, как соседняя Австрия объявила о планах запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями.

Напомним, запрет на использование социальных сетей для детей в возрасте до 16 лет рассматривает и Великобритания.

Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

Сообщалось, что в немецком Бундестаге выступили за запрет социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет.