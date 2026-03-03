Данія підтвердила співпрацю з Францією у сфері ядерного стримування

Данія уклала угоду про стратегічне ядерне стримування з Францією.

Про це заявила в понеділок прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що Франція розширить свій ядерний арсенал і посилить стримуючий потенціал завдяки безпрецедентній співпраці з європейськими партнерами, що, за його словами, є значною зміною в ядерній доктрині.

"Посилення співпраці сприятиме зміцненню потенціалу стримування Європи. На жаль, це необхідно, оскільки в найближчі роки очікується посилення військової загрози з боку Росії", – заявила Фредеріксен журналістам.

"Сьогодні ми хотіли б підкреслити, що стратегічна співпраця буде доповнювати, а не замінювати нашу співпрацю в галузі стримування в рамках НАТО", – додала вона.

Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що стратегічна співпраця не передбачає розміщення ядерної зброї на території Данії.

Як повідомлялося, Франція та Німеччина створили координаційну групу з питань ядерної зброї.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив, що його країна долучилася до переговорів з Францією стосовно поширення на Польщу її "ядерної парасольки".

Відповідні наміри підтвердив і прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.