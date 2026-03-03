Дания подтвердила сотрудничество с Францией в сфере ядерного сдерживания

Дания заключила соглашение о стратегическом ядерном сдерживании с Францией.

Об этом заявила в понедельник премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что Франция расширит свой ядерный арсенал и усилит сдерживающий потенциал благодаря беспрецедентному сотрудничеству с европейскими партнерами, что, по его словам, является значительным изменением в ядерной доктрине.

"Усиление сотрудничества будет способствовать укреплению потенциала сдерживания Европы. К сожалению, это необходимо, поскольку в ближайшие годы ожидается усиление военной угрозы со стороны России", – заявила Фредериксен журналистам.

"Сегодня мы хотели бы подчеркнуть, что стратегическое сотрудничество будет дополнять, а не заменять наше сотрудничество в области сдерживания в рамках НАТО", – добавила она.

Министр обороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что стратегическое сотрудничество не предусматривает размещение ядерного оружия на территории Дании.

Как сообщалось, Франция и Германия создали координационную группу по вопросам ядерного оружия.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также подтвердил, что его страна присоединилась к переговорам с Францией о распространении на Польшу ее "ядерного зонтика".

Соответствующие намерения подтвердил и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.