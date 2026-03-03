Франция отправит на Кипр фрегат и системы ПВО

Франция отправит на Кипр ракетные комплексы, системы борьбы с беспилотниками и фрегат после атаки дронов на британскую авиабазу на острове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает общественный вещатель Кипра RIK.

О помощи от Франции стало известно после телефонного разговора президента Кипра Никоса Христодулидиса с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В разговоре Христодулидис попросил Макрона о поддержке после того, как в понедельник появились сообщения об атаке дронов на авиабазу Акротири.

Президент Франции пообещал развернуть на Кипре ракетные системы, средства борьбы с беспилотниками и фрегат. Еще один военный корабль должны доставить позже.

Христодулидис также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с просьбой развернуть фрегат у острова. Глава немецкого правительства согласился отправить на Кипр корабль.

Напомним, 2 марта Министерство обороны Великобритании подтвердило, что авиабаза Королевских военно-воздушных сил Акротири на Кипре подверглась атаке иранского дрона.

В течение дня 2 марта стало известно о второй атаке беспилотников на британскую авиабазу в Акротири.

Из-за угрозы дрона эвакуировали людей из аэропорта города Пафос, который находится в 60 километрах от авиабазы.

Из-за инцидента с дронами Греция объявила об отправке двух фрегатов и четырех истребителей F-16 на Кипр.