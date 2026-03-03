Франція задіяла винищувачі для патрулювання своїх баз на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що французькі винищувачі Rafale проводять операції з патрулювання повітряного простору над військовими базами країни на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", Барро сказав у коментарі BFMTV.

Глава МЗС Франції не уточнив характер цих місій і чи стосувалися вони знищення безпілотників, однак запевнив, що операції мали "стримувальний ефект".

"Ці літаки Rafale та їхні пілоти мобілізовані для гарантування безпеки нашої території", – сказав Барро.

Його заява з'явилася через два дні після того, як іранський дрон атакував військову базу Франції в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Також міністр запевнив, що Франція захищатиме своїх партнерів в регіоні, якщо вони звернуться з відповідним запитом.

"Ця війна втягує в конфлікт низку країн регіону, з якими у нас є відносини, оборонні угоди та інтереси, включаючи військові бази", – сказав Барро.

Міністр закордонних справ Франції раніше вже заявляв, що Париж готовий долучатися до оборони своїх партнерів на Близькому Сході на тлі загострення ситуації в регіоні.

Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати британські військові бази для знищення іранських ракетних складів та пускових установок.

А у Німеччині заявили, що країна не братиме участі в атаках США та Ізраїлю на Іран.