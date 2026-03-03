Франция задействовала истребители для патрулирования своих баз на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что французские истребители Rafale проводят операции по патрулированию воздушного пространства над военными базами страны на Ближнем Востоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Барро сказал в комментарии BFMTV.

Глава МИД Франции не уточнил характер этих миссий и касались ли они уничтожения беспилотников, однако заверил, что операции имели "сдерживающий эффект".

"Эти самолеты Rafale и их пилоты мобилизованы для обеспечения безопасности нашей территории", – сказал Барро.

Его заявление появилось через два дня после того, как иранский дрон атаковал военную базу Франции в Объединенных Арабских Эмиратах.

Также министр заверил, что Франция будет защищать своих партнеров в регионе, если они обратятся с соответствующим запросом.

"Эта война втягивает в конфликт ряд стран региона, с которыми у нас есть отношения, оборонные соглашения и интересы, включая военные базы", – сказал Барро.

Министр иностранных дел Франции ранее уже заявлял, что Париж готов присоединиться к обороне своих партнеров на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации в регионе.

Между тем премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил Соединенным Штатам использовать британские военные базы для уничтожения иранских ракетных складов и пусковых установок.

А в Германии заявили, что страна не будет участвовать в атаках США и Израиля на Иран.