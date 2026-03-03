Глава МЗС Естонії обурився забороною форми з мапою України на Паралімпіаді

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) заборонити українським спортсменам використовувати форму з мапою України на зимовій Паралімпіаді-2026.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр написав в X.

Тсахкна назвав "жахливим" рішення МПК заборонити Україні брати участь в змаганнях у формі, де зображена її карта з міжнародно визнаними кордонами.

Він нагадав, що Міжнародний паралімпійський комітет дозволив росіянам змагатися під національним прапором в той час, коли РФ вбила або поранила понад 600 українських спортсменів.

"Це не нейтралітет. Це вибір, і він суперечить самим цінностям, які олімпійський рух стверджує, що підтримує. Спорт не може бути "поза політикою", коли авторитарні режими використовують його як зброю для пропаганди та війни", – написав Тсахкна.

Нагадаємо, у Міжнародному паралімпійському комітету заявили, що форма команди із зображення карти України є політичною, тому спортсмени не можуть одягати її під час Паралімпіади.

Також писали, що уряд Італії, яка приймає зимові змагання, виступив проти допуску російських та білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні.

Повідомляли, що представники естонського паралімпійського комітету та Міністерства культури не братимуть участі в офіційних церемоніях зимових Паралімпійських ігор через участь росіян та білорусів.

Про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади через участь росіян та білорусів заявили раніше в Єврокомісії, а також в Чехії.