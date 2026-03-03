Глава МИД Эстонии возмутился запретом формы с картой Украины на Паралимпиаде

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил решение Международного паралимпийского комитета (МПК) запретить украинским спортсменам использовать форму с картой Украины на зимней Паралимпиаде-2026.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр написал в X.

Тсахкна назвал "ужасным" решение МПК запретить Украине участвовать в соревнованиях в форме, где изображена ее карта с международно признанными границами.

Он напомнил, что Международный паралимпийский комитет разрешил россиянам соревноваться под национальным флагом в то время, когда РФ убила или ранила более 600 украинских спортсменов.

"Это не нейтралитет. Это выбор, и он противоречит самим ценностям, которые олимпийское движение утверждает, что поддерживает. Спорт не может быть "вне политики", когда авторитарные режимы используют его как оружие для пропаганды и войны", – написал Тсахкна.

Напомним, в Международном паралимпийском комитете заявили, что форма команды с изображением карты Украины является политической, поэтому спортсмены не могут одевать ее во время Паралимпиады.

Также писали, что правительство Италии, которая принимает зимние соревнования, выступило против допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Милане-Кортине.

Сообщалось, что представители эстонского паралимпийского комитета и Министерства культуры не будут участвовать в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр из-за участия россиян и белорусов.

О бойкоте церемонии открытия Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов заявили ранее в Еврокомиссии, а также в Чехии.