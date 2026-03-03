ЗМІ: Британія відправляє військовий корабель до Кіпру

Велика Британія планує направити військовий корабель для захисту своєї авіабази Королівських ВПС Акротирі на Кіпрі, яка зазнала атак іранських дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила газета Times.

За даними видання, Британія розглядає відправлення ракетного есмінця HMS Duncan (D37) до Кіпру, де розташована база Королівських військово-морських сил Акротирі.

Міністр оборони країни Джон Гілі провів зустріч із високопоставленими військовими діячами, на якій вони обговорювали відправку корабля до Кіпру.

Зазначимо, що база Акротирі зазнала двох атак іранськими дронами, про що стало відомо у понеділок, 2 березня.

Про удари по об’єкту стало відомо після того, як прем’єр-міністр Британії Кір Стармер дозволив Сполученим Штатам використовувати базу для атак по Ірану.

Після повідомлень про інциденти з дронами Греція відправила два фрегати і два винищувачі F-16 на Кіпр, а також перекинула батарею Patriot на острів Карпатос у південно-східній частині Егейського моря.

Тим часом Франція планує перекинути до Кіпру свій фрегат, а також розгорнути там ракетні системи та засоби протидії дронам.